Курск, 8 апреля 2022, 12:55 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Владимир Зарихин, сообщила пресс-служба областной администрации.
«20 марта в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк – лейтенант Владимир Зарихин.
Владимир учился и проживал в поселке имени Маршала Жукова, Курской области. Образование получил в военно-учебном центре при ВГУ. Проходил службу в Республике Крым», — говорится в официальном сообщении.