Чебоксары, 8 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Козловском район вынесен приговор по делу о попытке двойного убийства и поджоге дома. Один из фигурантов уголовного дела получил 22 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии и пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Под уголовное преследование попали двое жителей Козловского района. Правоохранители установили, что 25 декабря 2021 года она избили хозяина дома в одной из деревень района, где распивали спиртные напитки, а затем — его сожительницу, которая попыталась заступиться за пострадавшего.

«Гости продолжили избиение домохозяина в сенях, причинив ему тяжкие повреждения. Затем один из обвиняемых ушёл, а второй с целью убийства домохозяина и его сожительницы поджёг висевшие в сенях вещи и покинул место происшествия», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Из-за возгорания от отравления угарным газом женщина скончалась, а мужчину спас сосед, который увидел пожар и побежал его тушить. Огнём уничтожены дом, надворные постройки, домашние животные.

Правоохранители отмечают, что один из фигурантов уголовного дела имеет судимость за убийство.

В зависимости от роли в содеянном мужчин признали виновными в покушении на двойное убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийство (пп. «е», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), причинении тяжкого и лёгкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ; п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Один из мужчин получил 22 года колонии особого режима, другой — 8,5 года лишения свободы. В качестве дополнительного наказания им назначено 1,5 — 2 года ограничения свободы. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Калининском районе Чебоксар ушло в суд уголовное дело по факту попытки убийства и поджога дома. По версии правоохранителей, обвиняемый поджёг постельные в деревянной постройке, чтобы скрыть факт избиения хозяина дома.

Подробнее:Чебоксарца обвинили в попытке убийства и поджоге дома