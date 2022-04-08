Москва, 8 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Из-за подозрения в шпионаже в Латвию не смогут въехать девять граждан России и шесть граждан Белоруссии. Такое решение приняла министр внутренних дел Латвии Мария Голубева по предложению Службы госбезопасности, передают РИА Новости.

Dickelbers Полиция Латвии

Уточняется, что в черный список внесены 15 граждан России и Белоруссии, чья деятельность может угрожать безопасности Латвии. Запрет на въезд на территорию Латвии введен на неопределенный срокю

«У большинства занесенных в черный список лиц Служба госбезопасности выявила связи с российскими или белорусскими силовыми структурами, то есть они поддерживали связь с представителями спецслужб недружественных Латвии стран», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, Власти Латвии запретили въезд в страну 25 российским деятелям культуры из России.

Читайте подробнее: Латвия закрыла въезд 25 деятелям культуры за «поддержку российских властей»