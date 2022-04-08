Калуга, 8 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 7 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 8 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 86 человек. Днём ранее, 7 апреля, в регионе было зарегистрировано 84 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 767 человек, 97 602 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 426 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.