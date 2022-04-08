Москва, , 12:52 — REGNUM Новые уголовные дела после обстрелов украинских силовиков в Донбассе, в результате которых погибли 22 человека, завёл Следственный комитет РФ. Об этом 8 апреля сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«ГСУ СК РФ установило и расследует новые факты преступлений со стороны украинских военнослужащих в отношении мирного населения Донбасса, в том числе в отношении детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи уделяют особое внимание преступлениям против детей.

По данным следствия, 6−7 апреля украинские военнослужащие и участники других украинских вооружённых формирований произвели массированные обстрелы тяжёлым оружием объектов гражданской инфраструктуры в Мариуполе и населённом пункте Ивановка ДНР, в результате чего погибли 22 человека, ещё около 30 мирных граждан получили ранения.