Бухарест, , 12:52 — REGNUM Правительство Румынии одобрило постановление о выделении 45 миллионов леев (около $10 млн) на финансовую помощь семьям, приютивших у себя беженцев с Украины. Об этом 8 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, соответствующие средства будут предоставлены Государственным резервным фондом Румынии.

«Таки образом, все румыны, принимающие в своих домах украинских переселенцев, смогут рассчитывать на денежную компенсацию в размере 50 леев ($11) в день», — заявил глава румынского кабинета министров Николае Чукэ.

При этом премьер-министр страны подчеркнул, что указанные деньги не будут облагаться налогами, а государство не потребует отчета об их использовании.

С 24 февраля нынешнего года в Румынию въехали 625 тыс. украинских переселенцев. Из них официально об убежище на румынской территории поспросили не более 15 тыс. человек.