Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Суд Санкт-Петербурга разрешил Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, пользоваться интернетом, об этом блогер сообщил на своей странице в одной из социальных сетей.

Блогер Юрий Хованский Личная страница блогера в «ВК

Напомним, в декабре 2021 года, после семи месяцев содержания под стражей, Хованскому изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Среди прочего ему не разрешалось пользоваться интернетом, что мешало ему продолжать свою блогерскую деятельность, приносившую доход. Однако в апреле 2022 года суд данное решение пересмотрел.

«Друзья! Случилось чудо — суд наконец-то разрешил мне пользоваться интернетом. Надеюсь, что вы меня ещё не забыли, — написал Хованский. — Никогда в жизни я ещё не чувствовал себя таким свободным».

Своим подписчикам блогер пообещал в скором времени рассказать «тюремные байки» и составить обзор популярной компьютерной игры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июне 2021 года Юрия Хованского арестовали по обвинению в оправдании терроризма за исполнение в 2012 году песни о теракте на Дубровке 2002 года.

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