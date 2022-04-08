Москва, , 12:51 — REGNUM Угроза девальвации рубля уже почти миновала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал призывы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова понизить ставку ЦБ РФ.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ставку определенно надо снижать, – сказал Ковригин. — Угроза девальвации рубля уже почти минула – наша валюта почти вернулась к показателям января. Инфляция ускорилась, но ставкой сейчас ее не победить! Она вызвана в большей степени увеличением издержек. И эти издержки для многих производителей возросли заметно – это не только повышение цен на сырье, но и нарушение логистических цепочек, увеличение расходов на транзакции. В этих условиях надо поддержать производителя, снизив постепенно ставку хотя бы до 12-10%. Давайте вспомним подчёркнуто мягкую денежно-кредитную политику ЦБ в коронавирусный 2020 год. Ведь эта политика во многом помогла спасти производство! А сейчас мы его душим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ключевую ставку ЦБ РФ можно и не понижать, так как она во многом индикативная, то есть рекомендованная, но не обязательная.

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