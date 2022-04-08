Уфа, , 12:53 — REGNUM В Башкирии есть запас семян для проведения весенних полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерство сельского хозяйства региона.

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Сообщается, что для проведения весенне-полевых работ республике необходимо порядка 285 тысяч тонн семян и такой запас семян имеет в регионе. 14 районам, которые из-за засухи 2021 года испытывали дефицит семян, помогли средствами из республиканского бюджета в объеме 128 млн рублей.

«Доля семян отечественного производства среди семян зерновых и зернобобовых культур превышает 99%, подсолнечника — порядка 50%, однако потребность республики в текущем году можно закрывать за счет использования сортов и гибридов отечественной селекции», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Он сообщил, что сложнее обстоит дело с семенами сахарной свеклы: здесь доля импортных гибридов была более 95%.

«Работа в этом направлении в стране уже ведется. Активно на рынок выставляется новые отечественные гибриды, произведенные компанией «Союзсемсвекла», в рамках государственной Федеральной Научно-технической Программы», — сообщил чиновник.

Отмечается, что яровой сев в Башкирии предстоит на площади 2,1 млн га.