Донецк, 8 апреля 2022, 12:51 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Железную Балку и Горловку в Донецкой Народной Республике, в том числе гранатами из СПГ и АГС, сообщает 8 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.