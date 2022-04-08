Донецк, , 12:51 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Железную Балку и Горловку в Донецкой Народной Республике, в том числе гранатами из СПГ и АГС, сообщает 8 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9:35 (совпадает с мск) населенный пункт Новгородское — населенный пункт Железная Балка: выпущено десять гранат из СПГ и 18 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие; 10:20 — населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (шахта имени Гагарина): выпущено 25 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.