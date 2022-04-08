Челябинск, 8 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Фабрика «Театр современного трикотажа» из Челябинска развивает производство трикотажной одежды на фоне антироссийских санкций. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одежда

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Также предприятие производит базовые футболки, брюки и рубашки, а еще термобелье и домашнюю одежду. Его продукция поставляется, помимо Челябинской области, во многие регионы России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фабрика спортивной одежды из Ярославля «Орланспорт» готова к увеличению объемов производства в условиях антироссийских санкций.