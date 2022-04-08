Москва, , 12:49 — REGNUM В 2022 году уровень бедности в РФ увеличится, и главным фактором здесь будет ускорение инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Уровень бедности в России в ближайший год, думаю, увеличится. Главный фактор этого – ускорение инфляции. В непростой геополитической обстановке, в условиях роста общей непредсказуемости в экономике правительство не будет сразу сильно индексировать пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам даже в условиях высокой инфляции. Ускоренная индексация – путь к разгону инфляции, – сказал Ковригин. — Только когда инфляция успокоится, а произойдёт это минимум через год, можно будет уменьшать уровень бедности повышением доходов бюджетников».

Как подчеркнул Ковригин, в коммерческом секторе ситуация тоже остаётся непростой.

«Сокращения будут. Логистические цепочки восстановить быстро не получится в новых реалиях. А это фактор роста показателя бедности», – уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что у властей РФ достаточно инструментов для сдерживания роста уровня бедности.

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