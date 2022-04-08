Москва, , 12:48 — REGNUM В РФ интерес к покупке квартир вырастет во втором полугодии 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о резком росте продаж новостроек в Московском регионе в I квартале 2022 года.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Не случайно самый сильный прирост количества заключенных договоров пришелся именно на март. Граждане на фоне нестабильной экономической обстановки старались как можно скорее вложить свои накопления в недвижимость. Такое поведение потребителей наблюдалось и ранее. К примеру, в 2014 году на фоне начала украинского кризиса спрос на квартиры в первом полугодии зашкаливал, – сказал Демин. — Однако при текущей ставке ЦБ и покупательской способности граждан говорить о рекордных продажах во II квартале не имеет смысла».

Вместе с тем, как полагает Демин, если принять во внимание правительственные меры поддержки населения и строительной отрасли, то можно предположить, что во втором полугодии интерес к покупке квартир вновь вырастет.

«Конечно, издержки отрасли растут день ото дня и санкционное давление сегодня более значительное. В то же время с 1 марта правительство сформировало два пакета мер поддержки отрасли, которые призваны помочь собственникам компаний пережить этот непростой период», — заметил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее московскому рынку новостроек предсказали стабилизацию и рост цен в пределах инфляции.

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