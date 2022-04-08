Москва, , 12:48 — REGNUM Символическое снижение ставки Банка России является подготовкой для переназначения Эльвиры Набиуллиной главой регулятора, считает депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Укрепление рубля (при создании чёрного рынка валюты, о котором умалчивают) и сегодняшнее символическое снижение ставки Банка России — подготовка обоснования для переназначения Набиуллиной», — отметил Делягин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Центробанк принял решение снизить ключевую ставку и зафиксировать ее на уровне 17%. Ранее ключевая ставка была на уровне 20%.

Госдума на заседании 21 апреля заслушает отчет о работе ЦБ и примет решение о назначении Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора.

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