Москва, 8 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Символическое снижение ставки Банка России является подготовкой для переназначения Эльвиры Набиуллиной главой регулятора, считает депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Укрепление рубля (при создании чёрного рынка валюты, о котором умалчивают) и сегодняшнее символическое снижение ставки Банка России — подготовка обоснования для переназначения Набиуллиной», — отметил Делягин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Центробанк принял решение снизить ключевую ставку и зафиксировать ее на уровне 17%. Ранее ключевая ставка была на уровне 20%.

Госдума на заседании 21 апреля заслушает отчет о работе ЦБ и примет решение о назначении Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора.