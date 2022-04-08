Донецк, 8 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики освободили 160 населённых пунктов. Об этом 8 апреля сообщил представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В настоящее время под нашим контролем находятся 160 населенных пунктов. Завершается зачистка Мариуполя», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Басурин назвал провокацией удар ракетой «Точка-У» по площади у вокзала в Краматорске. Он рассказал, что сначала украинские силовики организовали в Славянске и Краматорске эвакуацию граждан, а затем утроили провокацию с жертвами среди мирного населения.