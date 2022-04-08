Ханты-Мансийск, , 12:46 — REGNUM В Югре за сутки на 8 апреля госпитализировали 12 больных с COVID-19, 311 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Mzur.ru

За минувшие сутки в Югре выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, на семь человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 8 апреля является Сургут— 31.

С начала пандемии в Югре к 8 апреля насчитывается 207 824 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровел 203 651 пациент, 2525 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки госпитализировали 22 больных с COVID-19