Казань, 8 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Из столицы Татарии с 23 апреля открываются авиарейсы в Минеральные Воды и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Uralairlines.ru «Уральские авиалинии»

«Уральские авиалинии» запланировали рейсы из Казани в Минеральные Воды по четвергам и субботам, в Сочи — по четвергам и воскресеньям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в апреле открыты прямые перелеты из Татарии в Санкт-Петербург. С 9 апреля возобновляются регулярные пассажирские авиарейсы в Белоруссию.

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