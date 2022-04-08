Ярославль, , 12:44 — REGNUM Фабрика спортивной одежды из Ярославля «Орланспорт» готова к увеличению объемов производства в условиях антироссийских санкций. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат о спортивном туризме

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Предприятие производит спортивные сумки, туристические рюкзаки и одежду для любителей активного отдыха, и отмечает рост заказов от компаний, ранее сотрудничавших с ушедшими с российского рынка западными брендами,

Также на фабрике считают санкции перспективой для развития и готовятся удовлетворить возросший спрос на свою продукцию, особенно выросшего на фоне нового сезона внутреннего туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что камчатское рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Камчаттралфлот» готово увеличить производство своей продукции.