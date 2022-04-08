Кабул, , 12:43 — REGNUM Подконтрольный талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Центральный банк Афганистана, объявил, что в Кабул прибыла партия наличных на сумму 32 миллиона долларов. Это 21-е денежное пожертвование афганской столице, которое было доставлено в Международный банк Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Доллары falco

Приветствуя помощь международного сообщества, Центральный банк Афганистана заявил: «Гуманитарная помощь через банковский сектор повысит прозрачность финансовой системы и облегчит оказание помощи людям».

Хотя Центральный банк талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда заявлял, что деньги предназначены для гуманитарной помощи, ряд источников свидетельствует, что ЦБ тратит большую их часть для валютных интервенций, чтобы повысить курс афгани по отношению к иностранным валютам.

Центральный банк Афганистана объявил 7 апреля, что стоимость одного доллара США составляет 88,29 афгани.