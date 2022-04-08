Севастополь, 8 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Севастополе завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Севастополю и адвоката адвокатской палаты города Севастополя, обвиняемых в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили 8 апреля в Главном следственном управлении СКР по республике Крым и городу Севастополю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Согласно версии следствия, в январе 2021 года высокопоставленный полицейский сообщил знакомому адвокату о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя правления товарищества собственников недвижимости. При этом он пообещал уладить вопрос за взятку. Адвокат выступил посредником в передаче «вознаграждения». 25 марта 2021 года адвокат в своем автомобиле Range Rover на Камышовом шоссе, получил от председателя правления ТСН семь тысяч долларов США (что по курсу Центрального банка Российской Федерации на тот момент составляло 533 тысячи рублей) для дальнейшей передачи замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Севастополю. После этого подозреваемые были задержаны оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОРЧ СБ УМВД России по городу Севастополю.

Как уточнили в прокуратуре Севастополя, экс-сотрудник полиции находится под домашним арестом. На денежные средства, ювелирные изделия, наручные часы, компьютерную технику и иное имущество обвиняемого на общую сумму более 400 тыс. рублей наложен арест.

В настоящее время дело в отношении бывшего сотрудника УМВД направлено в суд. Дело в отношении посредника находится на изучении в прокуратуре.