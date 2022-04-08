Пермь, 8 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Пермском крае в больницы за сутки, 7 апреля, поступили 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Днем ранее суточный показатель составлял 32 пациента. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 56 пациентов. Из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8690 человек, в том числе пять случаев за 7 апреля. Общее число выявленных носителей коронавируса достигло 362 143. За сутки проведено 5678 ПЦР-исследований. Выявлено 245 заражений.