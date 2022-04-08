Москва, , 12:41 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести двухлетний мораторий на предоставление гражданства РФ жителям Таджикистана, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Таджикистан и Россия

«Предлагаю ввести временный — например, до конца 2023 года — мораторий на предоставление гражданства РФ жителям Таджикистана», — отметил Миронов.

За это время стоит разобраться с предыдущими случаями выдачи российских паспортов приезжим из этой страны, указал парламентарий.

«Если гражданство получено с нарушениями, его аннулируют — новый закон предусматривает такую возможность. И, конечно, надо посадить чиновников, нажившихся на этом безобразии», — убежден Миронов.

Он обратил внимание на статистику, согласно которой в 2021 году 14%, то есть 103 тыс. человек получивших гражданство РФ были жителями Таджикистана.

«Статистика массовой «россификации» жителей Таджикистана позволяет оценить масштаб коррупции в миграционных подразделениях МВД», — рассуждает парламентарий. — «Тут счёт идёт на миллиарды. Это настоящий миграционный Клондайк, коррупционный конвейер, который штампует новых граждан РФ и наполняет карманы взяточников. Только они заинтересованы в продолжении этой порочной практики».

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