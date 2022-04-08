Вашингтон, 8 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Зараженные вирусом иммунодефицита человек (ВИЧ) американские граждане отныне смогут получать офицерские звания в вооруженных силах страны, а также участвовать в зарубежных операциях, соответствующий запрет был отменен 6 апреля в США, об этом сообщает The Hill.

Pixabay.com ВИЧ

Судья окружного суда Леони Бринкема Восточного округа Вирджинии вынесла решение в пользу трех военнослужащих по двум отдельным делам. Истцы в одном случае под псевдонимами Ричард Роу и Виктор Воу подали в суд после увольнения из ВВС в связи с запретом на отправку для несения службы за границей из-за того, что у них был ВИЧ.

В другом случае Николас Харрисон подал иск после того, как ему было отказано в приеме на работу в качестве военного юриста в Генеральном корпусе судей-адвокатов.

В первом случае Бринкема постановил, что министерство обороны не может изолировать или уволить Роу и Воу или любого другого бессимптомного ВИЧ-позитивного военнослужащего «с неопределяемой вирусной нагрузкой», потому что из-за ВИЧ они не становятся негодными для несения «службы за рубежом» или в Центральном командовании США.

В последнем случае она также постановила, что заявления о приеме в офицеры, поданные военнослужащими в том же состоянии, не могут быть отклонены по этим причинам.