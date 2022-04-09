Нью-Йорк, США, , 01:27 — REGNUM Представлен трейлер второго сезона американского сериала «Жизни матрёшки». Выход ролика состоялся вечером 7 апреля.

Кадр из второго сезона сериала «Жизни матрёшки» Скриншот YouTube

По сюжету продолжения проекта, героиня Надя в исполнении Наташи Лионн отправляется в путешествие во времени благодаря порталу в нью-йоркском метро. Премьера новых эпизодов сериала намечена на 20 апреля 2022 года.

Напомним, что релиз первого сезона «Жизней матрёшки» состоялся летом 2019 года на Netflix. Режиссёрами сериала выступили Лесли Хэдланд («Холостячки»), Джеми Бэббит («Дублёрша») и исполнительница главной роли Наташа Лионн.