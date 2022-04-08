Москва, 8 апреля 2022, 12:39 — REGNUM Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД России, сообщил 8 апреляпресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Лукаш Ясина.
По его словам, дополнительная информация по этому вопросу будет передана позднее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Польша провоцирует разрушение отношений с Россией, рассуждая о перспективе высылки из Варшавы российского посла.
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