Москва, 8 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД России, сообщил 8 апреляпресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Лукаш Ясина.

Nikita Dezhurny МИД России

По его словам, дополнительная информация по этому вопросу будет передана позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Польша провоцирует разрушение отношений с Россией, рассуждая о перспективе высылки из Варшавы российского посла.

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