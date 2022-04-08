Донецк, , 12:41 — REGNUM Здания администрации и детского сада в городе Ясиноватой в ДНР пострадали в результате обстрела украинских войск, об этом заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил 8 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Ясиноватая Wikimedia

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По его словам, утром Ясиноватую обстреливали очень сильно. Есть информация о пострадавших людях, она уточняется.

«В Ясиноватой сегодня попали по садику и по администрации города — это центр города, чтобы вы понимали», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, по Ясиноватой ВСУ ранее выпустили 33 снаряда из «Града» и 19 снарядов калибра 122 мм.

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