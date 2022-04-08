Петропавловск-Камчатский, , 12:37 — REGNUM Камчатское рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Камчаттралфлот» готово увеличить производство своей продукции. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие производит рыбное филе, мороженую рыбу без головы, рыбий жир, рыбную муку и консервы, которые идут на внутренний рынок и продаются по всей территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первое в России производство бактерицидных ультрафиолетовых ламп начнут в Вологодской области компании «Александра-Плюс» и «Новотех-ЭКО».