Петропавловск-Камчатский, 8 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Камчатское рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Камчаттралфлот» готово увеличить производство своей продукции. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pasja1000 Рыба

Предприятие производит рыбное филе, мороженую рыбу без головы, рыбий жир, рыбную муку и консервы, которые идут на внутренний рынок и продаются по всей территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первое в России производство бактерицидных ультрафиолетовых ламп начнут в Вологодской области компании «Александра-Плюс» и «Новотех-ЭКО».