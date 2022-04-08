Москва, 8 апреля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Большинство жителей России (74%) придерживаются мнения, что бездомных собак надо помещать в приюты, содержать их там пожизненно или до передачи новым хозяевам. Об этом свидетельствует опрос

Центр передержки животных в Костроме Собака в приюте ЦПЖ

По мнению 33%, бездомных собак надо стерилизовать, вакцинировать и возвращать на улицы. Уничтожать бездомных собак в спецучреждениях или на улицах предлагают 19% опрошенных. Затруднились ответить 2%.

Около половины респондентов (43%) утверждают, что там, где они живут, бездомных собак много, 33% говорят, что их мало. Заявили, что бездомные собаки представляют угрозу 47%. Не видят от низ угрозы 28%.

Опрос проведен 18–20 февраля 2022 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, закончить строительство приюта для бездомных животных в Ярославле планируют к концу 2022 года.

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