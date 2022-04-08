Москва, , 12:35 — REGNUM Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 17%, с одной стороны, неожиданное, так как многие предполагали, что регулятор дождется официального заседания 29 апреля, но с другой — вполне закономерное, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 8 апреля.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Курс USD/RUB с максимумов упал на 40%. Это существенно снизит инфляционный импульс, что уже наблюдается четыре недели подряд – индекс потребительских цен падает. Кроме того, набег на банки уже давно завершился, наличные, которые были сняты населением в конце февраля, в значительной степени вернулись в банковский сектор. Проблем с ликвидностью для остановки оттока из банков нет», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что для остановки фазы укрепления рубля необходимо теперь смягчать меры валютного контроля.

Карпунин назвал снижение ставки положительным драйвером для российского рынка акций: «Как минимум, радует начало тренда на снижение ставок. Вполне вероятно, что в конце апреля регулятор снизит ставку еще раз, например, до 15–16%».

Он также ожидает, что в ближайшее время продолжат падать ставки по вкладам вслед за замедлением инфляции. «Ставки по кредитам будут реагировать чуть дольше, но также могут снизиться вслед за ключевой», — добавил эксперт.