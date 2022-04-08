Бухарест, 8 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Парламент Румынии принял к рассмотрению новый законопроект, предусматривающий полный запрет на продажу частным лицам пиротехнических изделий средней опасности Р1 — так называемых «праздничных петард». Об этом 8 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Авторы идеи — депутаты от центристской партии «Союз спасения Румынии» заявили, что нововведение позволит резко сократить число жертв несчастных случаев из-за использования соответствующей продукции.

«Абсолютное большинство ввозимых в Румынию указанных товаров не являются сертифицированными единицами. Необходимо изъять их из свободной продажи», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что в ближайшее время официально использовать салюты, фейерверки и «огненные хлопушки» смогут исключительно профессиональные пиротехники и лица, прошедшие специальные курсы.

Согласно данным опроса, проведенного среди депутатов румынского парламента, за новый документ готово проголосовать подавляющее большинство народных избранников.