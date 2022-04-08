Новотроицк, Оренбургская область, 8 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Ситуацию в Новотроицке Оренбургской области, где коллекторы запугивали учителя музыкальной школы, прокомментировал заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона Денис Колотвинов. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Он назвал случай в Новотроицке вопиющим. »По факту передачи персональных данных третьим лицам, директору микрофинансовой организации прокуратурой Новотроицка внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По факту клеветы возбуждены и расследуются уголовные дела», — проинформировал Колотвинов.

По его словам, отделение микрофинансовой организации, допустившей передачу персональных данных должника, прекратила свое существование на территории города.

Напомним, ранее в прокуратуру обратилась директор музыкальной школы. Она заявила о шантаже со стороны коллекторов в отношении сотрудницы, которая является родственницей должника.