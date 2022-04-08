Бейрут, 8 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Посол Саудовской Аравии в Ливане вернулся в Бейрут спустя пять месяцев после начала дипломатического кризиса в отношениях между двумя странами. Об этом 8 апреля сообщает Lebanon 24.

Флаг Ливана

По данным журналистов, ранее ряд арабских государств отозвал своих послов из Бейрута из-за заявления бывшего министра информации Ливана Джорджа Кардахи, который обвинил Саудовскую Аравию в военных преступлениях.

Отмечается, что возвращение саудовского посла в Бейрут стало возможным после отставки Кардахи и серии переговоров между представителями двух стран, организованных при посредничестве Кувейта.