Вологда, 8 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Первое в России производство бактерицидных ультрафиолетовых ламп начнут в Вологодской области компании «Александра-Плюс» и «Новотех-ЭКО». Об этом 8 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Бактерицидные ультрафиолетовые лампы низкого давления для обеззараживания воды ранее закупались в США и в России до настоящего времени не производились их аналоги.

При этом расширение производственной площадки и полная реализация проект производства станут возможны за счет поддержки областного правительства, а часть оборудования, импорт которого теперь ограничен санкциями, предприятие изготовит самостоятельно.

Также предприятие завершают проект по выпуску системы для очистки балластных вод для судов и танкеров, которая совмещает два способа очистки — ультрафиолетом и ультразвуком. Продукция проходит испытания для получения сертификатов международного образца и также не имеет аналогов в России, и ранее такие системы закупались во Франции и Южной Корее.

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