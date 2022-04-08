Омск, 8 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 108 носителей коронавируса, выздоровели 242 человека, госпитализация потребовалась 70 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 204 410 случаев COVID-19, выздоровели 197 364 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Омской области выявили 135 носителей коронавируса, выздоровели 246 человек.