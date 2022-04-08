Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Свердловские врачи установили 16-летней девочке имплант, который подавляет боль. У подростка был хронический болевой синдром, появившийся после травмы. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Gorspravka09.ru Медицина

Операцию провели специалисты нейрохирургического отделения Областной детской клинической больницы (ОДКБ). Устройство имплантировали через небольшие надрезы.

По словам специалиста нейрохирургического отделения ОДКБ Всеволода Репина, уникальный имплант появился относительно недавно. При проведении операции медики работают с импульсом, который передаёт информацию о боли. Устройство позволяет не допустить болевой сигнал в головной мозг. Таким образом подавляется болевой синдром.