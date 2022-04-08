Вашингтон, 8 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Российская экономика страдает от давления со стороны Запада, но мало кто ожидает, что последний пакет санкций в отношении Москвы, одобренный Европейским союзом и США, будет более эффективным и «повлияет на поведение» президента России Владимира Путина больше, чем предыдущие ограничительные меры. Об этом речь идёт в материале телеканала NBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

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Критики в очередной раз задаются вопросом о том, действительно ли санкции так хороши, как кажутся. Как показывают результаты исследований Исследовательской службы Конгресса США, введение односторонних санкций «помогает достичь заявленных целей только в 30−40% случаев». В основном это касается «скромных» целей, вроде изменения торговой политики или освобождения определённых политических заключенных, указывает издание.

«Ирония заключается в том, что санкции часто больше всего вредят людям, не входящим в правящий режим», — подчеркнул политолог из университета Мемфиса Дурсун Пексен.

Также отмечается, что эксперты не смогли оценить влияние более ранних санкций на линию поведения России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России, который включает запрет на импорт угля и некоторых видов сырья. Страны ЕС также решили запретить некоторые виды экспорта в Россию: больше нельзя экспортировать оружие и высокотехнологичные товары. Российские корабли также больше не смогут заходить в порты Евросоюза.

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