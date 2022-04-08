Грозный, 8 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Чечне появились три первых резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный». В ходе заседания экспертного совета были одобрены в качестве резидентов завод по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна «Сименс», проект по производству эпоксидных смол и сырьевых компонентов для их производства и проект по переработке старых отслуживших труб. Об этом сообщил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.

(сс) Alexxx Malev Грозный

По его словам, подписание договоров с резидентами состоится в ближайшее время, после чего предприниматели приступят к реализации проектов.

Как ранее сообщалось, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Грозный» была создана в 2019 году. Она расположена на окраине Грозного на территории около 256 гектаров. На площадке зоны планируется создать производства, которые обеспечат работой около 7 тыс. человек.

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