Нефтекамск, Башкирия, 8 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Участкового терапевта обвинили в получении взяток за внесение ложных сведений о прохождении вакцинации от COVID-19 в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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По версии следствия, летом прошлого года фигурантка уголовного дела получила через посредника от директора салона красоты и администратора ювелирного магазина 72 тысячи рублей за внесение в единую государственную информационную систему здравоохранения недостоверной информации о прохождении подчинёнными сотрудниками вакцинации от COVID-19 и составление подложных медицинских документов о проведении осмотров этих граждан.

В материалах дела указано, что с августа по сентябрь 2021 года через этого же посредника обвиняемая получила взятки от шестерых человек за подобные услуги в размерах от двух до четырех тысяч рублей.

Помимо этого, медика обвинили в получении 9,5 тысяч рублей от двух жителей Нефтекамска за выдачу больничных листов при отсутствии на то законных оснований.

По данным фактам в отношении 40-летнего участкового терапевта больницы г. Нефтекамска было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки, служебного подлога и мелкого взяточничества. Свою вину обвиняемая признала. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.