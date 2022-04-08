Воронеж, , 12:27 — REGNUM Все деревья в зоне строительства музея ВДВ в Воронеже должны быть сохранены. Об этом 8 апреля написал в телеграм-канале глава администрации города Вадим Кстенин после посещения площадки строительства.

Вадим Кстенин Voronezh-city.ru

В настоящее время подрядчик уже начал работы по подготовке к возведению музея.

«Обсудили ключевую задачу на начальный этап — сохранение всех деревьев в зоне строительства, которые по своим параметрам могут быть пересажены. «Переедут» они недалеко — останутся в этом же парке. Сама территория будет комплексно благоустроена и озеленена», — написал Кстенин.

Глава города выразил уверенность, что музей станет знаковым для города.

«Поэтому очень детально проработаем все экспозиции, воспользуемся опытом других городов, сделаем трансформируемые площади, чтобы можно было обновлять выставки», — добавил Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росприроднадзор сообщил о нарушениях при благоустройстве другого значимого городского объекта — парка «Орлёнок». Так, в ходе работы в парке вырубили 147 деревьев вместо заявленных в проекте 24 деревьев. В мэрии заявили, что в парке и вокруг него проведено дополнительное озеленение — было высажено 48 деревьев, 1174 кустарников, а весной планируется высадить более 50 крупномерных деревьев.