Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в получении крупной взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 8 апреля.

Коррупция (сс) sajinka2

Следователи полагают, что 2 сентября 2021 года старший оперуполномоченный отделения №13 отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Ростов-на-Дону получил от начальника службы безопасности одного из медицинских центров 1 млн рублей. В обмен на деньги сотрудник полиции пообещал принять отказ в возбуждении уголовного дела.

Стража порядка задержали с поличным. Бывший полицейский по решению суда заключён под стражу.

Материалы уголовного дела направлены в суд.