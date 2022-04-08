Кызыл, , 12:26 — REGNUM В Туве за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 171 пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба. Добавим, что за последние недели ежесуточно коронавирус побеждали не более 4-6 пациентов.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

Таким образом, всего за время пандемии коронавирус в республике победили 39 858 человек. Жертвами COVID-19 к настоящему времени стали 348 больных.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 44 387. За сутки выявлено два новых носителя, при этом в ковидные стационары госпитализировано четыре человека.