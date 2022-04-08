Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция транспортного строительства» планирует 29 апреля 2022 года выбрать исполнителя на контракт с начальной ценой более 1,4 млрд рублей. В задачи победителя входит строительство улицы Южной в Лахте до соединения с автодорогой вдоль восточного берега озера Лахтинский разлив (завершение работ), передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Контракт с авансом 28% готовы заключить по цене до 1481492122,8 рубля. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года. Профинансируют их средствами бюджета Санкт-Петербурга.

Напомним, также крупный дорожный тендер в марте 2022 года был объявлен в Казани. Здесь строительство ещё одной части масштабного проекта по возведению Вознесенского тракта оценили в 4,4 млрд рублей.