Москва, , 12:25 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 8 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 855 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 149 случаев меньше аналогичного показателя 7 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1 004 человек, а днём ранее — у 1 072 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 14 311 новых случаев заражения коронавирусом.

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