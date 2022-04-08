Донецк, , 12:25 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Железной Балки и Горловки в Донецкой Народной Республике.

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В 9:35 с украинских позиций в Новгородском обстреляна Железная Балка. По населённому пункту выпущено десять гранат из СПГ и 18 гранат из АГС. Кроме того, применялось стрелковое оружие.

В 10:20 из Дзержинска атакована Горловка. По городу выпустили 25 мин калибром 120 мм.