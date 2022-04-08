Чебоксары, , 12:25 — REGNUM В Чувашии завершено расследование и ушло в суд уголовное дело по факту гибели в бассейне туриста от удара током. Обвинение предъявлено двум чебоксарцам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры и следственном управлении СКР по Чувашии.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

ЧП произошло на территории одного из гостевых комплексов в Чебоксарском районе, где сдавались в аренду гостевые дома, бани и бассейн. По данным правоохранителей, 29 декабря 2020 года сюда заселился 18-летний парень, которому хозяйка и администратор сообщили о возможности пользования бассейном.

«30 декабря около 04:00 он прыгнул в бассейн и получил поражение электрическим током. При этом отсутствие устройства защитного отключения подачи электроэнергии не позволило ему выйти из бассейна, и он не менее трёх раз падал обратно в бассейн. Молодой человек скончался на месте происшествия», — отмечают в следственном управлении.

В прокуратуре уточняют, что вода в бассейне попала на контактные стержни электронагревателей, не имевших изоляции, что привело к удару током.

Обвинение предъявлено хозяйке и администратору гостевого комплекса. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Дело рассмотрит Чебоксарский районный суд.

В надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемые вину не признали, ссылаясь на то, что погибший не получил их согласия на купание в бассейне.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года рабочий Чебоксарского троллейбусного управления получил смертельный удар током во время ремонта контактной сети.

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