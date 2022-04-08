Эр-Рамади, Ирак, , 12:27 — REGNUM Силы ПВО американской военной базы Айн-аль-Асад в Ираке отразили ракетную атаку. Об этом 8 апреля сообщает информационное агентство Shafaq.

Patriot

По данным журналистов, в ходе атаки в сторону базы были выпущены две ракеты, а также — два беспилотника-камикадзе. Все снаряды были уничтожены на подлёте к базе, среди военнослужащих армии США и гражданского персонала пострадавших нет.

Отмечается, что за нападением стоит повстанческая группировка, члены которой выступают за вывод подразделений армии США с иракской территории.