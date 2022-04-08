Екатеринбург, 8 апреля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Главе Союза десантников Уральского федерального округа и члену свердловской Общественной палаты Евгению Тетерину отказали в изменении меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. Сторона защиты настаивала на избрании меры пресечения не связанной с изоляцией от общества.

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Тетерин будет находиться под арестом до 30 июня. Такое постановление ранее вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгения Тетерина задержали 16 ноября. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки.